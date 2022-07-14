В КБР реализуют патриотический проект “Дорогами Победы”

“Дорогами Победы”… Так называется проект, который реализуют в Кабардино-Балкарии. Он предлагает школьникам и студентам пройти по военно-историческим маршрутам на территории Северного Кавказа.
Молодежный патриотический проект – это серия выездов, походов и экскурсий по местам, связанным с обороной Кавказа, посещение воинских захоронений и памятников героям Великой Отечественной.
Этим летом идею поддержали в Фонде президентских грантов. Участники проекта – школьники, студенты, блогеры и волонтеры. Для них организуют встречи с представителями поисковых движений, общественных и ветеранских организаций. Сейчас инициаторы уточняют детали предстоящих путешествий, составляют расписание, в том числе разрабатывают отдельный военно-исторический маршрут по местам сражений за Эльбрус.
Задействовать в проекте “Дорогами Победы” планируют около 300 человек. Выезды начнутся в сентябре. Чаще всего по выходным, чтобы не мешать учебному процессу.
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