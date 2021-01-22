В КБР реализуется проект по переселению из аварийного жилья

Почти две с половиной сотни жителей Кабардино-Балкарии получили новые квартиры по проекту сокращения фонда, непригодного для проживания. Об этом сообщили в региональном Минстрое.

Проект рассчитан на период с 19-го по 23-й годы. Его воплощают в жизнь в несколько этапов. В первых двух участвуют жители Нальчика, а также Зольского, Терского и Майского районов.

«Остаётся расселить 49 человек по второму этапу с 22 квартир. По третьему этапу у нас принимают участие городской округ Нальчик и сельское поселение Заречное Прохладненского муниципального района», — сообщила Людмила Кумыкова, руководитель пресс-службы министерства строительства и ЖКХ КБР.

В проект попали дома, которые признаны аварийными до первого января 17-го года. По данным Минстроя, за пять лет должны расселить больше тысячи граждан.