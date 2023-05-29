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В КБР разыграли Кубок России по дистанционным конным пробегам

В КБР разыграли Кубок России по дистанционным конным пробегам

29.05.2023 | 15:57
Уже восьмой год близ Дыгулыбгея проходят турниры по дистанционным конным пробегам. И вот впервые – российские кубковые состязания среди мужчин и женщин. Участников поприветствовал и пожелал успехов и ярких побед Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Руководитель региона выразил уверенность, что конноспортивный комплекс «Красный Гедуко» станет местом притяжения всех любителей активного отдыха… Технические делегаты турнира положительно оценили подготовку к соревнованиям. Испытания проходили на пяти дистанциях – от 40 до 160 километров. Нужно было как можно скорее пройти каждый отрезок, не загнав при этом лошадь. Длинные дистанции проходили в несколько кругов. Между ними было время на восстановление. За состоянием скакунов следили ветеринары – оценивали его почти по десятку параметров... В комплексе построили конюшни на сто мест, подготовили помещения для специалистов и автостоянки. Сами всадники отмечали сложность трассы и качество ее подготовки, а также хорошую организацию водопоя и полива лошадей–очень важную составляющую для таких состязаний. По итогам кубкового старта на дистанции 160 км первым стал представитель Кабардино-Балкарии Мухамед Калов. На 120-ти также лидировал наш всадник Анатолий Сижажев. Ксения Лачкова из КБР быстрее всех преодолела сто километров. Определили сильнейших и в квалификационных пробегах. Помимо медалей и кубков, вручали и премии. Призовой фонд соревнований – 700 тысяч рублей.   https://t.me/vestikbr
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