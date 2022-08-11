home
Главная
>
Новости
>
В КБР развивают мобильную диспансеризацию

В КБР развивают мобильную диспансеризацию

11.08.2022 | 14:18
В Кабардино-Балкарии развивают мобильную диспансеризацию граждан. Оценить основные показатели здоровья позволяют передвижные диагностические комплексы. По данным Минздрава, с января по июнь такой возможностью воспользовались больше 10 тысяч жителей республики. Особенно пригодились установки в отдаленных населенных пунктах. Селянам не пришлось ехать в ближайшие больницы или фельдшерско-акушерские пункты. Передвижная техника позволила пройти весь комплекс процедур, которые позволяют выявить патологии на начальном этапе. В министерстве здравоохранения добавили, что до конца этого года появится возможность приобрести еще два мобильных комплекса с новейшим диагностическим оборудованием. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных