В КБР развивают мобильную диспансеризацию

В Кабардино-Балкарии развивают мобильную диспансеризацию граждан. Оценить основные показатели здоровья позволяют передвижные диагностические комплексы.
По данным Минздрава, с января по июнь такой возможностью воспользовались больше 10 тысяч жителей республики. Особенно пригодились установки в отдаленных населенных пунктах. Селянам не пришлось ехать в ближайшие больницы или фельдшерско-акушерские пункты. Передвижная техника позволила пройти весь комплекс процедур, которые позволяют выявить патологии на начальном этапе.
В министерстве здравоохранения добавили, что до конца этого года появится возможность приобрести еще два мобильных комплекса с новейшим диагностическим оборудованием.
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