В КБР развернуто строительство 10 новых школ и капитальный ремонт 29 школьных зданий

В Кабардино-Балкарии продолжаются масштабные мероприятия по модернизации системы образования.

К строительству новой школы на 500 мест в Нарткале подрядная организация приступила в конце 2021 года. Возведение образовательного учреждения проходит в рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Современная школа». В настоящее время уже построен двухэтажный корпус школы, подведены инженерные коммуникации. Строители занимаются устройством кровли и облицовкой фасада. Ведутся работы по отделке внутренних стен, идет прокладка инженерных сетей внутри помещений, завершается установка окон. Ежедневный контроль сроков и качества исполнения государственного контракта осуществляется как со стороны государственного заказчика, так и муниципальными органами власти.

В Кабардино-Балкарии в текущем году одновременно строятся 10 новых общеобразовательных учреждений, три из которых будут сданы в конце текущего года. Параллельно в 29 сельских школах проходит капитальный ремонт. В 19 из них работы будут завершены в этом году, в остальных - в 2023-м. Всего за два года в республике будут отремонтированы 50 школ.

В рамах поручений Главы КБР Казбека Кокова Правительством КБР прорабатывается возможность капитального ремонта еще девяти общеобразовательных учреждений. Модернизация образования включает не только строительство и ремонт зданий, но и обновление и информатизацию учебной базы, расширение возможностей для освоения школьной программы, обучения детей.