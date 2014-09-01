В КБР растёт число желающих пройти вакцинацию от covid-19

В Кабардино-Балкарии растёт число желающих сделать прививку от коронавируса . Об этом заявили в региональном Минздраве. Если в первую неделю мая иммунизацию прошли почти полторы тысячи человек, то с начала июня – свыше 3600, то есть в два с половиной раза больше. На сегодня в вакцинации участвовали около 40 тысяч жителей. Из них 29 с половиной тысяч завершили оба этапа. Добавлю, что в Кабардино-Балкарии работают больше полусотни прививочных пунктов. Они открыты во всех городах и районах. Медики используют три российские вакцины – «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».