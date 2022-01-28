В КБР работает усиленный call-центр "122" для помощи населению по вопросам, связанным с Covid-19

Это одно из примерно двух сотен обращений в день, которые поступают на горячую линию по коронавирусу на номер 122. В связи с новой волной заболеваемости такие кол-центры усиливают по всей стране: дополнительно покупают оборудование, расширяют штат. Все операторы кол-центра имеют высшее медицинское образование. Однако диагнозы на расстоянии не ставят, как и не делают назначений – это запрещено. Специалисты выслушают человека и подскажут, как действовать. Сотрудники кол-центра работают в круглосуточном режиме – консультируют граждан и днем, и ночью. Говорят, что с нагрузкой справляются… Обратиться по номеру «122» может каждый. Звонок бесплатный.