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В КБР работает усиленный call-центр "122" для помощи населению по вопросам, связанным с Covid-19

В КБР работает усиленный call-центр "122" для помощи населению по вопросам, связанным с Covid-19

28.01.2022 | 15:57
Это одно из примерно двух сотен обращений в день, которые поступают на горячую линию по коронавирусу на номер 122. В связи с новой волной заболеваемости такие кол-центры усиливают по всей стране: дополнительно покупают оборудование, расширяют штат. Все операторы кол-центра имеют высшее медицинское образование. Однако диагнозы на расстоянии не ставят, как и не делают назначений – это запрещено. Специалисты выслушают человека и подскажут, как действовать. Сотрудники кол-центра работают в круглосуточном режиме – консультируют граждан и днем, и ночью. Говорят, что с нагрузкой справляются… Обратиться по номеру «122» может каждый. Звонок бесплатный.
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