В КБР проводятся ускоренные курсы начальной военной подготовки и оказания первой доврачебной помощи

Курсанты теорию уже прошли. Сегодня у них сдача экзаменов. В течение несколько недель им рассказывали, как ориентироваться на местности, пользоваться компасом и картой.
В теории давали и начальные знания по огневой подготовке. Знакомили с характеристиками боевого оружия, сборке и разборке автомата. Вторая часть курса – практическая.
На полигоне оттачивают навыки работы в двойке, так в армии называют наименьшую боевую единицу, учат сохранять голосовой и визуальный контакт между бойцами, согласовывать отход и наступление.
Валерия Корчагина – врач вирусолог. О проекте НВП “Рокот” узнала из соцсетей. Решила пройти обучение. Подчеркивает, тем более есть военный билет.
Курсы военно-патриотическое объединение проводит с осени прошлого года. За это время подготовили около 80 человек. Многие ушли добровольцами и сейчас участвуют в специальной военной операции. В планах руководителей “Авангарда” – знания по НВП давать не только взрослым, но и подросткам.
Инструкторы – действующие сотрудники органов правопорядка и ветераны службы. Сотрудничают и с чрезвычайным ведомством. На их базе курсантов учат противопожарной безопасности.
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