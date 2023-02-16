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В КБР проводятся ускоренные курсы начальной военной подготовки и оказания первой доврачебной помощи

В КБР проводятся ускоренные курсы начальной военной подготовки и оказания первой доврачебной помощи

16.02.2023 | 16:24
Курсанты теорию уже прошли. Сегодня у них сдача экзаменов. В течение несколько недель им рассказывали, как ориентироваться на местности, пользоваться компасом и картой. В теории давали и начальные знания по огневой подготовке. Знакомили с характеристиками боевого оружия, сборке и разборке автомата. Вторая часть курса – практическая. На полигоне оттачивают навыки работы в двойке, так в армии называют наименьшую боевую единицу, учат сохранять голосовой и визуальный контакт между бойцами, согласовывать отход и наступление. Валерия Корчагина – врач вирусолог. О проекте НВП “Рокот” узнала из соцсетей. Решила пройти обучение. Подчеркивает, тем более есть военный билет. Курсы военно-патриотическое объединение проводит с осени прошлого года. За это время подготовили около 80 человек. Многие ушли добровольцами и сейчас участвуют в специальной военной операции. В планах руководителей “Авангарда” – знания по НВП давать не только взрослым, но и подросткам. Инструкторы – действующие сотрудники органов правопорядка и ветераны службы. Сотрудничают и с чрезвычайным ведомством. На их базе курсантов учат противопожарной безопасности.   https://t.me/vestikbr
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