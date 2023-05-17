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В КБР проводят благотворительную акцию в поддержку участников СВО

В КБР проводят благотворительную акцию в поддержку участников СВО

17.05.2023 | 10:08
«Помогай нашим» - так назвали благотворительную акцию в поддержку участников специальной военной операции, которую проводят в Кабардино-Балкарии. Инициировали ее министерство экономического развития и региональный Центр поддержки предпринимательства. Это часть всероссийской акции «Мой бизнес помогает». Она нацелена именно на предпринимателей в регионах. Те оказывают посильную помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения СВО. По словам Мадины Дудуевой, неравнодушные граждане перечисляют денежные средства, а также приносят продукты питания. Все это централизованно учитывают, чтобы затем передать бойцам из Кабардино-Балкарии. Акция «Помогай нашим» продлится вплоть до 26-го мая. Обращаться в Центр поддержки предпринимательства можно по будням с девяти до 18 часов.   https://t.me/vestikbr
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