В КБР проводят благотворительную акцию в поддержку участников СВО

«Помогай нашим» - так назвали благотворительную акцию в поддержку участников специальной военной операции, которую проводят в Кабардино-Балкарии. Инициировали ее министерство экономического развития и региональный Центр поддержки предпринимательства.
Это часть всероссийской акции «Мой бизнес помогает». Она нацелена именно на предпринимателей в регионах. Те оказывают посильную помощь военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения СВО.
По словам Мадины Дудуевой, неравнодушные граждане перечисляют денежные средства, а также приносят продукты питания. Все это централизованно учитывают, чтобы затем передать бойцам из Кабардино-Балкарии.
Акция «Помогай нашим» продлится вплоть до 26-го мая. Обращаться в Центр поддержки предпринимательства можно по будням с девяти до 18 часов.
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