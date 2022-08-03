В КБР проверят готовность школ и детсадов

День знаний приближается… В школах и детсадах республики сегодня готовятся к новому учебному году. Сейчас приводят в порядок фасады зданий, кабинеты, актовые залы, прилегающую территорию. Специальная комиссия проверит качество выполненных работ с 6 по 12 августа.
Эксклюзивный способ обновлять учебную мебель применяют в девятой школе Нальчика. Сами парты – в хорошем состоянии, меняют лишь крышки. Метод позволяет существенно сэкономить. Сейчас к новому учебному году здесь готовится весь коллектив. В коридорах, в каждом кабинете.
Внутри здания белят стены, красят парты, моют окна. Помимо этого, работают и на улице. Спортивную площадку, что на заднем дворе, тоже обновляют. А перед зданием – новые скамейки. Это вклад родителей первоклассников.
Школа готовится к проверке, которая начнется шестого августа. За неделю городская комиссия оценит готовность к первому сентября всех школ и дошкольных учреждений. В 40-м детском саду Нальчика работы намного больше, чем в других подобных. Здесь в одном из корпусов – капитальный ремонт.
Три четверти работ уже выполнили. Этот детсад должны проверить в последний день – 12 августа, потому в сроки намерены уложиться. Тем временем второй корпус работает как дежурный сад – принимает малышей.
Проверка образовательных учреждений – процедура обязательная и проходит каждый год. Чтобы условия пребывания в школах и детских садах соответствовали образцовым, на уровне муниципалитета проводят системную работу.
В новом учебном году в 15-й школе – в селе Белая Речка – откроется образовательный центр "Точка роста", а в 11-й – в "Александровке" – заработает "Кванториум" - площадка для постижения точных и инженерных наук.
В мэрии добавили: если учебное заведение не пройдет проверку в установленные сроки, ему дадут время, чтобы до осени гарантированно устранить недочеты.
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