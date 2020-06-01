В КБР проверяют готовность водных объектов к купальному сезону

Купальный сезон в Кабардино-Балкарии пока не открывали, но водные объекты проверяют – на соответствие требованиям безопасности.

В Нальчике сотрудники МЧС и представители мэрии изучили состояние пункта проката катамаранов на озере «Трек». Обязательным является оснащение таких точек медицинским оборудованием, спасательными лодками, жилетами и кругами. Также должны быть установлены информационные стенды с правилами безопасного поведения на воде. Специалисты проверили укомплектованность пункта, распорядились устранить выявленные недостатки. Оценить готовность озера «Трек» к купальному сезону еще только предстоит. Это сделает специальная комиссия.