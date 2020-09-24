В КБР проверили пассажирские маршрутки

После нескольких крупных аварий с участием маршруток на дорогах Кабардино-Балкарии прокуратура взяла под строгий контроль перевозчиков. По инициативе МВД и Ространснадзора были созданы специальные рабочие группы. Они инспектировали деятельность всех транспортных компаний в городах и муниципальных районах КБР. В результате проверок автобусов выявлено 587 нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Большая часть из зарегистрирована в Нальчике. По выявленным правонарушениям составлено 35 административных материалов. Чаще всего это отсутствие или просрочка обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни и имуществу пассажиров, либо работа без лицензии на осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта, сообщает МВД республики.