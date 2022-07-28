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В КБР провели торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси

В КБР провели торжественное богослужение в честь Дня Крещения Руси

28.07.2022 | 22:27
Именно в этот день, 28 июля 988 года, согласно летописи “Повесть временных лет”, в Херсонесе был крещен князь Владимир, именуемый в народе Владимиром Красным Солнышко. Сегодня на праздничном богослужении в храме села Новополтавское, носящем его имя, с радостью вспоминают великого князя и историю Крещения Руси, воздают почести объединителю земли русской. Провести торжественное богослужение в честь памятного дня России приехал архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт. Он обратился к прихожанам с проповедью, рассказал об истории праздника. Священнослужитель подчеркнул, что крещение Руси в 10 веке дало мощный импульс формированию единого российского государства. Владыка совершил богослужение, а также помолился о мире на Украине и Ближнем Востоке. Вместе с архиереем молитвы совершали многочисленные прихожане Свято-Владимирского храма. Престольные торжества в храме Ново-Полтавского завершились крестным ходом под праздничный перезвон колоколов. https://t.me/vestikbr
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