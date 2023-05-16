В КБР провели республиканский форум молодых педагогов

Сегодня в Кабардино-Балкарии провели республиканский форум молодых педагогов. Состоялся он в пятой чегемской школе и был посвящен Году педагога и наставника, которым в России объявлен 2023-й. В работе приняли участие представители педагогического сообщества городов и районов Кабардино-Балкарии.
Спикерами на тематических площадках выступили председатель парламентского комитета по образованию, науке и делам молодежи Нина Емузова, победитель всероссийского конкурса педагогов «Классная тема» Аслан Кашежев, директора школ и психологи. Такие встречи дают специалистам возможность обменяться идеями, найти единомышленников и способствуют профессиональному росту учителей.
В этот день чествовали большую группу молодых учителей, за короткое время достигших значительных успехов на поприще педагога. Почетные грамоты и благодарности от Минпросвещения получили и их наставники. Это люди, которые вносят неоценимый вклад в формирование интеллектуального потенциала республики.
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