В КБР провели Пленарное заседание по вопросам реализации национального проекта «Культура»

В мероприятии участвуют больше ста представителей со всех регионов нашей страны — руководители исполнительных органов власти в области культуры, учреждений культуры федерального уровня. Глава КБР Казбек Коков поприветствовал уважаемых гостей, пожелал всем плодотворной работы. Для участников Пленарного заседания в Доме Правительства Кабардино-Балкарии организована выставка декоративно-прикладного творчества. На ней представлены работы наших известных мастеров народных художественных промыслов, национальные костюмы, музейные экспонаты, рассказывающие об истории республики. Также состоялась выставка по итогам реализации нацпроекта «Культура» в 2022 году, где регионы России представили свои наиболее значимые и крупные достижения. На стенде нашей республики также отмечены основные объекты культуры, которые реализовали в рамках национального проекта. Так, капитально отремонтированы дома культуры в селениях Камлюково, Дыгулыбгей, Ташлы-Тала, Урвань и станице Александровской, начат ремонт ДК в Озреке. Привели в порядок здание Театра юного зрителя в Нальчике, оснастили необходимым оборудованием муниципальные музеи Зольского и Эльбрусского районов. Капитально отремонтировали детские школы искусств в Нальчике и Анзорее, в этом году закончим ремонт ДШИ в Прохладном. Созданы модельные библиотеки в Нальчике и Тырныаузе — обновили книжный фонд, а новое оборудование теперь открывает доступ к ресурсам национальной электронной библиотеки. Конечно, на выставке представлен и открывшийся вчера Центр культурного развития в Нальчике. Обновляемая инфраструктура в области культуры уже способствует более активной общественной жизни и творческому развитию в наших городах и районах.