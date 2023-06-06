В КБР провели акцию «Читаем Пушкина вместе»

Пригласили воспитанников двух дошкольных учреждений, а также более взрослых ребят. Площадок было несколько. На одной провели викторину, посвященную творчеству поэта. На другой – в сценических костюмах читали по ролям «Сказку о царе Салтане, о сыне его Гвидоне и царевне Лебеди».
А на третьей площадке организовали мастер-класс: юным читателям предложили нарисовать любимых персонажей из сказок Пушкина.
В Республиканской детской библиотеке также подготовили книжно-иллюстративную выставку, посвященную Александру Пушкину. Назвали ее «Он наш поэт, он наша слава!».
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