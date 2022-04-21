В КБР прошли Всероссийские соревнования по кордовым авиамоделям

15-17 апреля в г. Нарткала Кабардино-Балкарской Республики прошли Всероссийские соревнования по кордовым авиамоделям №ЕКП 12384, сообщает пресс-служба Минспорта КБР. В соревнованиях приняли участие как взрослые спортсмены, так и юноши, всего представители из 12 регионов страны, в том числе и авиамоделисты КБР. По результатам турнира места среди взрослых распределились следующим образом, первым стал представитель Тульской области, МСМК Евгений Яковлев, на втором его земляк, КМС Александр Евстигнеев, третье место у Сергея Грицаева из Ростовской области. У спортсменов КБР на 6 месте Амир Сохроков и на 7-ом Тамерлан Сатушиев. А вот уже в юношеском зачете Амир Сохроков стал вторым, выполнив норматив 1 спортивного разряда. На третьем месте еще один наш участник Тамерлан Сатушиев. 1 место завоевал КМС Александр Евстигнеев. Параллельно с этими стартами прошли и соревнования в категории скоростных авиамоделей у взрослых, на которых 1 и 2 места заняли представители Забайкалья, МС Руслан Сущенко и Станислав Дударев. Третьим стал наш МС Артур Хапов. У юношей первый - Василий Носков из Смоленской области, вторым стал снова представитель КБР Джамбулат Гетоков и третье место у Давида Вартаняна из Осетии. С 19 по 29 апреля в г.Нарткале проходит первенство, чемпионат и Кубок России по авиамодельному спорту в классе моделей ракет.