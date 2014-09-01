В КБР прошли всероссийские соревнования памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева





В Нальчике состоялись XVI всероссийские юношеские соревнования по дзюдо памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. Организованы они были при содействии Федерации дзюдо России и министерства спорта КБР. Главный судья Мухамед Емкужев не скрывает радости по поводу масштаба турнира. Участники прибыли из Центра и Юга России, с Урала и из Сибири, с Дальнего Востока. Представлена Донецкая Народная Республика. Все дзюдоисты и тренеры тестами подтвердили отсутствие ковида, заверили организаторы. В стартовый день за награды боролись больше 400 юношей и девушек в возрасте 15-17 лет. Это уже 16-е всероссийские юношеские соревнования по дзюдо, которые посвящают памяти Куанча Бабаева. «Турнир – хорошая школа для подрастающих мастеров», — говорят в Федерации дзюдо России. Длились состязания два дня. Участники были полны решимости стать настоящими мастерами поединков на татами. Победителей определили в 17-ти весовых категориях. Дзюдоисты Кабардино-Балкарии завоевали десять наград разного достоинства. Победителями стали Астемир Кумыков, Астемир Текужев и Амир Пшибиев. Лидеры турнира отправятся на юношеское первенство России, которое пройдет в Ижевске в начале ноября.