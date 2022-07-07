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В КБР прошли учения по оказанию помощи при эвакуации пациента на вертолёте санавиации

В КБР прошли учения по оказанию помощи при эвакуации пациента на вертолёте санавиации

07.07.2022 | 16:34
Специалистов республиканского Центра медицины катастроф обучают нюансам оказания помощи при транспортировке пациента на вертолете. Практикум ведут представители Федерального медицинского биофизического центра. Вертолет санитарной авиации “Ансат” Центр медицины катастроф получил меньше месяца назад. За это время технику использовали больше десяти раз: из городских и районных больниц в республиканскую доставляли пациентов, которым требуется более серьезная помощь. Вылетали на различные ЧС. Крайне важно: для посадки вертолету не требуется специальная площадка. Технические характеристики позволяют использовать его при очень низких температурах и в сильную жару. Скорость машины существенно сокращает сроки доставки пациентов. К примеру, из Приэльбрусья в Нальчик “Ансат” добрался за 40 минут. На машине скорой помощи это бы заняло около двух часов. Вертолет, говорят сотрудники Центра – это, по сути, летающий реанимобиль. “Ансат” всегда готов к вылету, чтобы независимо от времени суток и погодных условий отправиться на помощь человеку. https://t.me/vestikbr
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