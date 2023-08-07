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В КБР прошли традиционные «Прохладненские каникулы»

В КБР прошли традиционные «Прохладненские каникулы»

07.08.2023 | 15:42
Звонко, ярко и весело проводят в городском округе традиционные ежегодные «Прохладненские каникулы». Именно в это время года возвращается молодежь – студенты российских вузов и колледжей. На такой площадке и в таком формате у молодых людей есть прекрасная возможность почувствовать себя дома, увидеть, что город тоже идет в ногу со временем. В празднике лета участвуют не только прохладненцы. Приезжают гости из соседних районов республики. Именно здесь многие встречают друзей, которые сейчас живут и учатся за пределами Прохладного. Задолго до торжественного открытия на одной из аллей городского парка развернули яркое представление. Живая музыка, конкурсы, фото-выставки, ярмарка-продажа произведений искусства и прикладного творчества... Желающих попробовать на себе сказочный макияж от профессиональных мастеров боди-арта было немало. Даже животным досталось немного красок. Рядом волонтеры общались с отдыхающими, рассказывали, как участвовать в различных благотворительных акциях. В администрации городского округа отмечают, уже второй год активно поддерживают военнослужащих, изготавливая не только маскировочные сети, но и печи-буржуйки, окопные свечи… В этот вечер представители правопорядка рассказывали юным художникам о правилах безопасности дорожного движения. Рядом расположилась изба-читальня. Любители книг могли не только посидеть с интересной книгой, но и попробовать свои силы в лотерее на знание цитат из классики. На соседней площадке желающие сдавали нормы ГТО, играли в дартс. Организаторы отмечают, Прохладненские каникулы – своего рода фестиваль, в котором демонстрируют достижения городской молодежи в самых разных сферах жизни. Вечером всех ждали фестиваль красок, пенное шоу и концерт от популярных эстрадных артистов.   https://t.me/vestikbr
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