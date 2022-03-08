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В Нальчике прошли траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации балкарского народа

В Нальчике прошли траурные мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации балкарского народа

08.03.2022 | 15:49
Сегодня – День памяти жертв депортации балкарского народа. По традиции в Нальчике у Мемориала жертв политических репрессий состоялись траурные мероприятия, посвященные 78-ой годовщине выселения. В них приняли участие депутаты Парламента КБР, члены Правительства , представители общественности, религиозных конфессий, а также делегации городов и районов республики. Почтить память тех, кто безвременно ушел из жизни на чужбине, собрались многие. Они склоняли головы, вспоминая о величайшей трагедии балкарского народа – трагедии выселения. Прошло ровно 78 лет, как случилось несчастье: весь народ – от мала до велика – почти 38 тысяч человек – был поднят с родной земли и отправлен в дальний край – в Среднюю Азию и Казахстан. По традиции представители Духовного управления мусульман совершили обряд поминовения. Собравшиеся почтили память ушедших минутой молчания. Затем к Мемориалу жертв политических репрессий и памятнику основателю балкарской литературы Кязиму Мечиеву возложили цветы. Балкарцы прошли через жернова истории  и тяготы выселения. Но годы изгнания укрепили их стойкость и стремление к жизни. Фотодокументальная экспозиция в залах мемориального комплекса – яркое тому подтверждение. Акции памяти состоялись и в других городах и районах республики. На них  пришли люди разных поколений и национальностей, которых объединило чувство сопереживания… Через 13 лет после депортации – 28 марта 57 года – был подписан указ президиума Верховного Совета СССР, который дал репрессированным право вернуться к родным очагам. И уже в конце этого месяца республика отметит День возрождения балкарского народа.    
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