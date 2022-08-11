В КБР прошла социальная кампания "Расставь приоритеты"

Воспитанники детских садов, юные посетители парка и школьники, отдыхающие в лагерях республики прошли интерактивную программу по правилам ориентирования в дорожной среде. Участниками интерактивных занятий стали ребята из различных муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики, а также из Ростовской и Астраханской областей и Республики Северная Осетия - Алания. В детских садах, городском парке Нальчика, загородных лагерях, санаториях и детских базах отдыха консультанты в стилизованной форме регулировщика 30-40-х годов 20 века и в костюме динозавра объяснили детям принцип выбора места для безопасного перехода проезжей части дороги, понятие приоритета в движении и взаимодействия с другими участниками дорожного движения. Отвечая на вопросы викторины, школьники продемонстрировали свои знания дорожных знаков, разметки, сигналов светофоров и регулировщика. В рамках второго этапа ребята закрепили алгоритм безопасного перехода проезжей части дороги «Стой. Смотри. Слушай. Думай. Иди». Каждому участнику организаторы мероприятий вручили световозвращающие элементы: ранцы, шнурки, браслеты и значки. В течение недели участниками мероприятия стали свыше тысячи юных пешеходов, каждый из которых научился расставлять приоритеты при переходе проезжей части на перекрестках.