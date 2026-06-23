В КБР прошла масштабная профилактическая операция

УФСБ России по КБР во взаимодействии с ПУ ФСБ России по КБР, МВД по КБР, ВОГОиП МВД России и Минераловодской таможней в рамках профилактической операции, проводившейся в Кабардино-Балкарской Республике с 8 по 14 июня 2026 года, осуществлены рейдовые мероприятия, направленные на пресечение незаконного оборота оружия и наркотиков, других преступлений, а также поиск разыскиваемых лиц.
Из незаконного оборота изъяты 2 единицы огнестрельного оружия, 26 боеприпасов различного калибра, 208 г. наркотических веществ, 6 тысяч упаковок немаркированной табачной и 430 литров спиртосодержащей продукции. Выявлено и задержано 7 лиц, находившихся в федеральном розыске, а также лицо, объявленное в международный розыск. По результатам проведенных рейдов возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями 222, 228, 234, 171.1 УК РФ, задержанные лица переданы инициаторам розыска.
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