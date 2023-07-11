В КБР прошла экспедиция на квадроциклах «Вокруг Эльбруса»

Она стала частью краеведческого проекта «Наследие России».
Больше 500 км проехали участники экспедиции. Причем это были как ущелья, так и перевалы с перепадами высоты в три тысячи метров. Участники – а это в основном любители внедорожной езды из Москвы и Московской области – посетили природные и рукотворные достопримечательности и узнали, как они возникли.
Организовали поездку один из столичных клубов любителей внедорожной езды и республиканский Молодежный клуб Русского географического общества «Альтаир». Поддержку оказали в Минкурортов Кабардино-Балкарии.
Организаторы говорят: в этом году в рамках проекта «Наследие России» запланировали еще семь краеведческих экспедиций по Северному Кавказу.
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