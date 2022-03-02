В КБР прощаются с военнослужащими, погибшими при исполнении служебного долга

Сегодня состоялись похороны военнослужащих из Кабардино-Балкарии, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса. Траурная церемония: сегодня хоронили тех, кто отдал жизнь за безопасность своей страны... Казбек Коков лично выразил соболезнования семьям подполковника полиции Аслана Кештова из Кенже, старшего сержанта полиции Альберта Гехова из Нальчика, старшего лейтенанта полиции Рената Калажокова. Соболезнования также выразили представители парламента и правительства, ветеранских организаций, военных подразделений и правоохранительных органов. О Ренате Калажокове говорили как о человеке целеустремленном. Погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, в том числе граждан России, похоронили с воинскими почестями. Завтра состоятся похороны майора полиции Ратмира Кудаева из Верхнего Акбаша. Сегодня подтверждена информация, что при исполнении служебного долга также погибли военнослужащие Алим Бачиев из Кенделена и Аныуар Этезов из Яникоя… По поручению Казбека Кокова каждая семья, потерявшая близкого, получит по одному миллиону рублей из регионального бюджета. По 300 тысяч выплатят бойцам, которые были ранены.