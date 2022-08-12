В КБР прошел Всероссийский турнир по дзюдо

В Нальчике сегодня открылся Всероссийский турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР Куанча Бабаева. Проводят его уже в 17-й раз. В этом году участвуют больше 700 юношей и девушек из разных регионов. Возраст спортсменов – от 16 до 18 лет. На торжественном открытии отметили, что Куанч Бабаев многие годы входил в сборную команду страны по дзюдо, был призером союзных и международных соревнований. Приветствуя борцов, депутат Госдумы Заур Геккиев назвал турнир в Нальчике знаковым, открывшим дорогу в большой спорт многим выдающимся атлетам. В этом году турнир трехдневный. Победители представят свои регионы на первенстве России по дзюдо. Состязания пройдут в Мордовии в начале сентября.