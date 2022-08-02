В КБР прошел туристический слет “Горы зовут”

На поляне в живописном уголке Кабардино-Балкарии, в селе Залукодес прошел туристический слет “Горы зовут”. Авторы Залим и Милана Маргушевы организовали палаточный городок, где молодежь со всей республики провела три дня.
Песни под гитару, палатки, еда, приготовленная на костре. В такую атмосферу погрузились участники туристического слета “Горы зовут”. Организовали его в Залукодесе. Местом сбора село стало потому, что авторы проекта – Залим и Милана Маргушевы – родом именно отсюда. Их идея в прошлом году нашла поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук».
Участников собирали с помощью объявлений в соцсетях. В итоге приехали больше полусотни человек. 20 – местные жители, остальные – из других уголков республики.
Слет в Залукодесе продолжался три дня. Программу сделали насыщенной и разнообразной. Эксперты разъясняли, как правильно подобрать снаряжение для походов. Все вместе участники слета искали ответы на вопросы: “Как сохранить природные богатства, которыми обладает регион?” и “Как сделать туризм экологичным?”. В администрации Зольского района и в министерстве по делам молодежи проект считают перспективным и собираются помочь в его расширении.
В финале участников слета “Горы зовут” отвезли на экскурсию к озеру Шадхурей, которое славится своей красотой.
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