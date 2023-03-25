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В КБР прошел митинг памяти, посвященный 13-й годовщине присвоения Нальчику звания «Город воинской славы»

В КБР прошел митинг памяти, посвященный 13-й годовщине присвоения Нальчику звания «Город воинской славы»

25.03.2023 | 17:22
В столице Кабардино-Балкарии к этой дате установили стелу – колонну из красного гранита, венчает которую бронзовый герб России. Ежегодно у монумента проходят митинги памяти. В этот раз здесь собрались представители общественных организаций, сотрудники Росгвардии и МЧС, юнармейцы и обычные жители. Руководитель городского совета ветеранов напомнил участникам, благодаря чему Нальчик получил почетное звание. Основные события Нальчикско-Орджоникидзевской оборонительной операции развернулись осенью 42-го. Благодаря мужеству и героизму советских солдат и офицеров фашистский план прорыва к Грозному и Баку был сорван. Это послужило началу освобождения Кавказа. За Родину в Великой Отечественной сражались и свыше 20 тысяч нальчан. Около 9 тысяч пали смертью храбрых. Большую помощь фронту оказывали труженики предприятий и организаций, мирные жители. И об этом особенно важно говорить с молодежью, отметили участники митинга. Память героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. К стеле воинской славы возложили живые цветы.   https://t.me/vestikbr
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