В КБР прошел форум «Культура против террора»

15.05.2026 | 13:43
Культура против террора… Республиканский форум под таким названием прошел в Кабардино-Балкарии.  В диалоге участвовали представители органов власти, учреждений культуры, общественных и религиозных организаций, а также творческих союзов. Он собрал сотрудников учреждений культуры со всех муниципалитетов региона. Пригласили также представителей творческих союзов и объединений. Встреча прошла в Кабардинском госдрамтеатре. Провели ее в рамках реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в России. Открытость учреждений культуры для подрастающего поколения служит надежным барьером на пути проникновения идеологии терроризма в молодежную среду, отметили участники встречи. О профилактике негативных явлений среди несовершеннолетних также говорили представители духовенства и общественники. В завершение форума участники подчеркнули: борьба с терроризмом – комплексная задача, которая требует консолидации усилий государства, общества, религиозных организаций и деятелей культуры.
