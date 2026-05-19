В КБР прошел финальный этап республиканской олимпиады «Наследники побед и единства»

В Нальчике провели финальный этап республиканской историко-патриотической олимпиады «Наследники побед и единства». Участие приняли победители муниципальных этапов. Второй год подряд историко-патриотическая олимпиада «Наследники побед и единства» объединяет молодежь республики. В 2025-м ее приурочили к 80-летию Великой Победы. В этот раз конкурс посвятили Году единства народов России. В олимпиаде участвовали школьники 5-11 классов, студенты колледжей и вузов, а также работающая молодежь. Все они – победители муниципальных этапов среза знаний. Изначально желающих испытать свои силы было больше 20 тысяч. До финала дошли 120 человек. Олимпиаду совместными усилиями организовали профильные министерства: по делам молодежи и просвещения и науки. Поддержку оказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Главная цель акции – сохранение исторической памяти о вкладе жителей республики в Победу 41-го-45-го. На написание работ выделили полтора часа. Победители регионального этапа представят республику на всероссийских соревнованиях в Москве.