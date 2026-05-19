Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР прошел финальный этап республиканской олимпиады «Наследники побед и единства»

В КБР прошел финальный этап республиканской олимпиады «Наследники побед и единства»

19.05.2026 | 15:11
В Нальчике провели финальный этап республиканской историко-патриотической олимпиады «Наследники побед и единства».  Участие приняли победители муниципальных этапов. Второй год подряд историко-патриотическая олимпиада «Наследники побед и единства» объединяет молодежь республики. В 2025-м ее приурочили к 80-летию Великой Победы. В этот раз конкурс посвятили Году единства народов России. В олимпиаде участвовали школьники 5-11 классов, студенты колледжей и вузов, а также работающая молодежь. Все они – победители муниципальных этапов среза знаний. Изначально желающих испытать свои силы было больше 20 тысяч. До финала дошли 120 человек. Олимпиаду совместными усилиями организовали профильные министерства: по делам молодежи и просвещения и науки. Поддержку оказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Главная цель акции – сохранение исторической памяти о вкладе жителей республики в Победу 41-го-45-го.   На написание работ выделили полтора часа. Победители регионального этапа представят республику на всероссийских соревнованиях в Москве.
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных