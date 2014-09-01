В КБР прошел фестиваль любителей внедорожной езды «Зори Кавказа»





В Кабардино-Балкарии состоялся Фестиваль любителей внедорожной езды «Зори Кавказа» — уже 12-й по счету. Двумя колоннами 140 наших гостей более на 40 автомобилях разной степени подготовленности направились в альплагерь Безенги по двум разным маршрутам. Стартовали участники с площадки перед Голубым озером. Здесь для них подготовили культурную программу. Затем любители активного отдыха отправились по маршрутам Безенгийского ущелья. «Здесь нет высоких скоростей, здесь нет спортивного бездорожья. Это своего рода путешествие с экскурсионной программой, с походами небольшими, восхождениями, прогулками, посиделками у костра, непринужденными беседами», отметил Тенгиз Мокаев представитель оргкомитета Фестиваля любителей внедорожной езды.

Но для тех, кто хотел испытать все сложности езды по бездорожью, разработали экстремальные маршруты. За несколько дней гости республики побывали в Безенгийском, Баксанском и Чегемском ущельях, увидели памятники древности и природные достопримечательности Кабардино-Балкарии.