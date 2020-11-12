В КБР пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс»

В Кабардино-Балкарии готовятся провести уже четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс». Конкурс профессионального мастерства проводится по трём категориям: школьники, студенты, специалисты. Он будет проходить среди людей с ограничениями по здоровью состоится на новой неделе. В нем могут участвовать все желающие в возрасте от 14 до 65 лет. Компетенций – больше десятка. Среди них – социальная работа, системное администрирование, бухгалтерский учет, ремонт автомобилей, штукатурные работы… Уровень мастерства конкурсантов оценят экспертные советы.

В этом году компетенции распределили по семи площадкам организаций-партнеров, а ими стали педагогический, медицинский, строительный и автомобильно-дорожный колледжи, а также легкой промышленности. Координирует проведение чемпионата Региональный центр развития движения «Абилимпикс». Расположен он на базе гуманитарно-технического колледжа.

«Сейчас при министерстве просвещения КБР мы прошли повторную сертификацию как центр развития движения, также мы сертифицировались у национального центра движения Абилимпикс и реализуем подготовку необходимых документов и организацию мониторингов, касательно данного движения. Это в первую очередь мониторинги трудоустройства участников»,-рассказывает руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в КБР Сатаней Курашева.

Победители регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» примут участие в национальном. Продемонстрировать свое мастерство люди с ограниченными возможностями здоровья смогут уже 19 и 20 ноября.