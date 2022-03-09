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В КБР пройдет общереспубликанский субботник в поддержку героических представителей старшего поколения

В КБР пройдет общереспубликанский субботник в поддержку героических представителей старшего поколения

09.03.2022 | 15:55
Общереспубликанский субботник в поддержку героических представителей старшего поколения проведут в Кабардино-Балкарии. Состоится он 26 марта. Это инициатива Совета ветеранов республики и Федерации профсоюзов, которую одобрили в правительстве. Ее цель – поддержать фронтовиков – их на сегодня в Кабардино-Балкарии 38, а также   вдов погибших воинов.  Участники перечислят в фонд субботника благотворительные взносы. На эти средства «солдатам Победы» окажут единовременную помощь в размере 75 тысяч рублей каждому. Часть денег направят на ремонт жилья ветеранов – там, где это необходимо.  Представителям исполнительных органов власти,   администраций районов и городов,   организаций всех форм собственности рекомендовано принять участие в  благотворительной акции и перечислить в ее фонд  однодневный заработок.  Собранные деньги вручат ветеранам до Дня Победы.
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