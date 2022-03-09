В КБР пройдет общереспубликанский субботник в поддержку героических представителей старшего поколения

Общереспубликанский субботник в поддержку героических представителей старшего поколения проведут в Кабардино-Балкарии. Состоится он 26 марта. Это инициатива Совета ветеранов республики и Федерации профсоюзов, которую одобрили в правительстве. Ее цель – поддержать фронтовиков – их на сегодня в Кабардино-Балкарии 38, а также вдов погибших воинов. Участники перечислят в фонд субботника благотворительные взносы. На эти средства «солдатам Победы» окажут единовременную помощь в размере 75 тысяч рублей каждому. Часть денег направят на ремонт жилья ветеранов – там, где это необходимо. Представителям исполнительных органов власти, администраций районов и городов, организаций всех форм собственности рекомендовано принять участие в благотворительной акции и перечислить в ее фонд однодневный заработок. Собранные деньги вручат ветеранам до Дня Победы.