В КБР пройдет форум «Креативный Эльбрус»

Кабардино-Балкария готовится к принятию первого межрегионального форума креативных индустрий «Креативный Эльбрус». Проводится он по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Площадкой выбран Дом молодежи в Нальчике. В рамках слета свои проекты представят, как начинающие предприниматели, так и те, кто уже не первый год развивает свой бизнес. Посетители смогут получить ценные комментарии от профессионалов. В программе «Креативного Эльбруса» – пленарная дискуссия с участием Главы КБР Казбека Кокова и ведущих федеральных экспертов, а также четыре тематических секции, которые охватывают вопросы развития туризма, продвижения региональных брендов и меры поддержки креативных индустрий. В числе спикеров – и директор по коммуникациям компании «Кавказ.РФ». Татьяна Баева расскажет, как выстраивать коммуникационную стратегию и что важно для современного клиента. Площадка «Креативного Эльбруса» открытая. Участвовать в ней может каждый желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию по форме, размещенной в официальном аккаунте форума в национальном мессенджере МАХ.