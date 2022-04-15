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В КБР произошла авария, в результате которой загорелись два автомобиля

В КБР произошла авария, в результате которой загорелись два автомобиля

15.04.2022 | 15:52
Автоавария, в результате которой машины загорелись, произошла сегодня в Нальчике на ул.Калининградской. Подробности сообщили в республиканском управлении ГИБДД. Произошло все в половине первого дня. Столкнулись два автомобиля, которые двигались в одном направлении, - «Тойота» и непассажирская «Газель». От удара отечественная машина перевернулась и загорелась. А следом пламя перекинулось на иномарку. Огонь тушили 10 пожарных – с применением спецтехники. Автомобили получили значительные технические повреждения. Погибших нет, но в каком состоянии водители, пока не известно, говорят полицейские.
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