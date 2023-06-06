В КБР проходят мероприятия, приуроченные дню рождения Александра Сергеевича Пушкина

Его произведения – среди величайших достижений мировой культуры... Сегодня исполняется 224 года со дня рождения Александра Пушкина.
Это человек, которого назвали «солнцем русской поэзии». Поэт, драматург и прозаик, он заложил основы реалистического направления в литературе нашей страны и сформировал современный русский язык. Написал роман в стихах и множество поэм, драматические произведения и прозу, стихотворения и сказки.
Для Пушкина характерны энциклопедичность в рассматриваемых темах и невероятная легкость изложения. Поэт дважды посещал Кавказ, и эти поездки отразились в творчестве. Проездом он бывал в Екатериноградской и Майском, которые расположены на территории современной Кабардино-Балкарии. Жители республики знают произведения Пушкина и готовы цитировать их наизусть.
Сегодня по всей Кабардино-Балкарии пройдут творческие встречи, посвященные дню рождения знаменитого автора. Так, в Национальной библиотеке состоится литературный час «Я Пушкина читаю вновь».
В Нальчике у памятника поэту на улице его имени в 11 часов начнется праздник «Гений русского слова». В Центральной городской библиотеке в 16 часов покажут фильм «Руслан и Людмила». В районах запланировали литературные акции в читальнях, школах искусств, ДК и на площадях населенных пунктов.
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