В КБР проходят масштабные сборы дзюдоистов со всей страны

В Кабардино-Балкарии проходят масштабные сборы дзюдоистов со всей страны. Спортсмены, а их почти пятьсот человек, будут оттачивать свои профессиональные навыки в течение недели. Для молодых ребят это уникальная возможность повысить уровень подготовки и поделиться опытом.
Такие сборы дзюдоистов проводят дважды в год – зимой и летом. На тех, что проходят сейчас в Кабардино-Балкарии, собрались около полутысячи атлетов из разных регионов России.
Тренировки организовали тренерский штаб сборной Кабардино-Балкарии по дзюдо и республиканская профильная федерация. Поддержку оказали в министерстве спорта. Руководят учебным процессом профессиональные тренеры с многолетним опытом, который с удовольствием передают.
Сборы проводят в республике уже в третий раз. Их планируют сделать ежегодными.
