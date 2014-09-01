В КБР проходят мероприятия посвященные Международному дню защиты детей





Международный день защиты детей в этом году в Кабардино-Балкарии отмечают широко. Праздничные торжества начались 29 мая. Они прошли на общественных территориях, благоустроенных в рамках программы по формированию современной городской среды в разных районах Нальчика. Это и Атажукинский сад, и новые скверы за домом правительства и на улице Головко, а также в Александровке и Кенже, в районе 33-ей школы и других местах. На сцене в ГКЗ выступили воспитанники академии творчества «Солнечный город». Они же организовали выставку в холле. Авторы – мастера швейного дела, прикладного искусства, рисунков по ткани, а также юные инженеры и конструкторы. Их изобретения можно было увидеть в процессе работы. Мероприятие уже стало традиционным и является не только развлекательным. Учащиеся имеют возможность продемонстрировать свои достижения, а родители – оценить творческое потенциал своего ребенка.

Так же в Нальчике для детей организовали концерты, благотворительные акции, конкурсы, викторины и мастер-классы. 30 мая погода внесла свои коррективы. Из-за дождя часть мероприятий пришлось перенести. Торжества продолжатся и завтра. традиционно первого июня городок аттракционов и нальчикский зоопарк работают для детей бесплатно, как и три ведущих кинотеатра столицы до часу дня.