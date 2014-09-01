В КБР проходят командно-штабные учения МЧС





Командно-штабные учения МЧС проходят в Кабардино-Балкарии. Это часть всероссийской тренировки спасателей. Накануне подразделения привели в повышенную готовность, а сегодня они приступают к практической части. В республиканском главке чрезвычайного ведомства отработают действия по двум сценариям, которые могут сложиться в Кабардино-Балкарии: это весеннее половодье и природные пожары. Преодолевать ЧС спасатели станут сегодня и завтра. От условных возгораний и разлива рек они защитят населенные пункты, предприятия и социальные учреждения. В учении примут участие и аэромобильные группировки. Завершится всероссийская тренировка 15-го апреля.