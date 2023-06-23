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В КБР проходит выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

В КБР проходит выездное заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам

23.06.2023 | 10:09
Накануне сенаторы, а также Глава республики Казбек Коков посетили несколько агропромышленных предприятий.  Поездку начали с завода по переработке молока – одного из самых крупных в Кабардино-Балкарии. Его мощность –  до 700 тонн в сутки. Также представители верхней палаты Федерального собрания ознакомились с технологиями интенсивного садоводства и длительного хранения яблок. Гостям также показали, как изготавливают ящики из пластмассы, в которых затем хранят и перевозят овощи и фрукты. На этом же заводе производят детали, необходимые для монтажа противоградовой сетки над плодовыми деревьями.
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