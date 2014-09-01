В КБР проходит всероссийский турнир по боксу среди мужчин





Спортивное общество «Динамо» проводит в Кабардино-Балкарии всероссийский турнир по боксу среди мужчин. Участвуют спортсмены от 19 до 40 лет. Всего их больше ста, и представляют боксеры два десятка регионов. Участников приветствовал министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии Василий Павлов. Примечательно, что на сегодня коллектив министерства внутренних дел России является самым многочисленным в обществе «Динамо». После торжественной церемонии провели несколько поединков. Весовых категорий на турнире всего 10. Завершится он завтра, а победители отправятся на чемпионат России, который пройдет в Анапе.