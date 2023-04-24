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В КБР проходит Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

В КБР проходит Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

24.04.2023 | 16:04
Больше 230 участников, почти сотня учителей, наставников, членов жюри и наблюдателей… В Нальчике торжественно отрыли заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности. В Кабардино-Балкарию приехали ребята со всей страны. Республика принимает финал главной школьной олимпиады по ОБЖ уже второй раз. Площадкой стала в 33 школа. А в «Солнечном городе» масштабное состязание проходило в 2019-м. В программе этого года – не только соревновательная часть, но также обучающие семинары для педагогов. А участники должны выполнить задания по основам безопасности личности, общества и государства. Здесь же вопросы по защите граждан от ЧС, основам медицинских знаний и здорового образа жизни. Имена победителей Всероссийского состязания школьников назовут 29 апреля. Все они смогут поступить в любой вуз страны без экзаменов на специальности по профилю олимпиады.   https://t.me/vestikbr
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