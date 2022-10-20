В КБР проходит региональный этап всероссийского конкурса “Лучший социальный проект года”

Это идея Российского государственного социального университета. Поддержку оказывают федеральное министерство экономического развития и некоммерческая организация “Россия – страна возможностей”.
Конкурс направлен на развитие социального предпринимательства. Участие в нем – это возможность рассказать о действующем проекте более широкой аудитории. Конкурс состоит из 10 номинаций для малого и среднего предпринимательства и 4 номинаций для субъектов некоммерческого сектора.
Среди них – социальное обслуживание, дополнительное образование детей, реабилитация граждан с ограниченными возможностями здоровья, культурно-просветительская работа, физкультура и спорт…
Сегодня в республике действуют около 20 социальных предпринимателей. Они и все те, кто готов влиться в эти ряды, могут участвовать в конкурсе. Заявки принимают по 30 октября в региональном Центре поддержки предпринимательства.
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