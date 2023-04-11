В КБР проходит первенство России по футзалу среди слабослышащих

Команды стройными рядами выходят на площадку. Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Калужская, Воронежская, Свердловская области, Кабардино-Балкария… Республика принимает первенство России по футзалу в категории «Спорт глухих».
К игре приступают больше ста юниоров. Лучшие попадут в сборную страны. А она должна быть хорошо подготовленной, ведь в следующем году в Турции состоятся юношеские сурдолимпийские игры. Нужно показать высокий класс, и не только там. А потому спорт глухих стараются развивать в России повсеместно.
Ну а пока на площадке – футзал, или мини-футбол. У игроков должна быть высокая концентрация на игре и поистине железные нервы, говорят тренеры. И к тому же хорошая спортивная подготовка. Команды настолько сыграны, что участники понимают друг друга с полувзгляда.
Матчи по футзалу пройдут в Универсальном спорткомплексе в течение полутора недель. Ну а после назовут имена победителей.
https://t.me/vestikbr