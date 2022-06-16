В КБР проходит набор желающих для обучения по дополнительным образовательным программам

Торгово-технологический колледж. Студенты – будущие повара и кондитеры – сдают зачеты и экзамены: демонстрируют умение готовить. Уже совсем скоро у этих плит их сменят те, кто вышел из ученического возраста, но хочет постичь секреты кулинарного мастерства. К приему желающих получить дополнительную профессию готовятся и в региональном гуманитарно-техническом колледже. Освоить новую профессию жители республики могут по федеральному проекту содействия занятости. Обратиться вправе люди старше 50-ти, женщины в декретном отпуске, те, кто состоят на учете в качестве безработных или находятся под риском сокращения. Заявки на получение образования нужно подавать в местные Центры занятости. Педагоги говорят: сейчас наибольшей популярностью пользуются IT-специальности. В целом колледжи обучают по 12 направлениям, в каждом из которых – еще несколько специальностей. По завершении слушателям выдадут документы государственного образца о получении профессии или повышении квалификации.