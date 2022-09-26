В КБР проходит четвертый день референдума за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Сегодня – четвёртый день референдума о вхождении в состав России – жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей выбирают свою дальнейшую судьбу. Голосование организовано и для тех, кто сейчас находится в России, в том числе в Кабардино-Балкарии.
Четыре избирательных участка открыты в Нальчике. В один из них, расположенный в республиканском Доме профсоюзов, выразить свою позицию пришли жительницы Скадовского района Херсонской области. Они сопровождают группу детей, отдыхающих в эти дни в санатории “Радуга”.
Процедура традиционная. У женщин проверили паспорта, сверили данные со списком, выдали бюллетени. Первой проголосовала Ольга Галыга. Говорит, рада, что может сделать свой выбор даже далеко от дома.
Участковые избиркомы работают и в выездном формате. Чтобы выразить свою позицию могли и те, кто не может самостоятельно добраться до пунктов голосования. К ним комиссия приезжает на дом. Референдум продлится до 27 сентября.
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