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В КБР проходит четвертый день референдума за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

В КБР проходит четвертый день референдума за присоединение к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

26.09.2022 | 16:40
Сегодня – четвёртый день референдума о вхождении в состав России – жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей выбирают свою дальнейшую судьбу. Голосование организовано и для тех, кто сейчас находится в России, в том числе в Кабардино-Балкарии. Четыре избирательных участка открыты в Нальчике. В один из них, расположенный в республиканском Доме профсоюзов, выразить свою позицию пришли жительницы Скадовского района Херсонской области. Они сопровождают группу детей, отдыхающих в эти дни в санатории “Радуга”. Процедура традиционная. У женщин проверили паспорта, сверили данные со списком, выдали бюллетени. Первой проголосовала Ольга Галыга. Говорит, рада, что может сделать свой выбор даже далеко от дома. Участковые избиркомы работают и в выездном формате. Чтобы выразить свою позицию могли и те, кто не может самостоятельно добраться до пунктов голосования. К ним комиссия приезжает на дом. Референдум продлится до 27 сентября.   https://t.me/vestikbr
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