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В КБР программа догазификации реализуется в соответствии с установленным графиком

В КБР программа догазификации реализуется в соответствии с установленным графиком

25.03.2022 | 22:10
Программа догазификации в республике реализуется в соответствии с установленным графиком. Сбоев в поставке материалов, по информации регионального Минпромэнерготорга, нет. Программа стартовала в стране в сентябре 2021 года. Она подразумевает бесплатное подведение газопроводных труб к границам участков. На сегодня в Кабардино-Балкарии уже догазифицировано 500 объектов, при том что на конец марта было запланировано 418. В дальнейшем, отметили в профильном ведомстве, угроз срыва программы не предвидится. С начала старта программы принято 900 заявок, по 741 уже заключены договоры на подведение газопроводных труб к участкам. Подать заявку можно до конца нынешнего года на сайте госуслуг или на портале Единого оператора газификации России.
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