В КБР прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами

В ближайшие дни в Кабардино-Балкарии ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Причина – высотный циклон, который закрепился над южными регионами. Республика находится на периферии этой обширной погодной системы, которая на другом конце страны, в Центральной России, спровоцировала рекордные ливни. Однако на Кавказе сценарий будет более мягким.
В горных районах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов, ночью – +7, +12. Такая погода в Кабардино-Балкарии сохранится до конца недели.
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