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В КБР прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами

В КБР прогнозируют неустойчивую погоду с дождями и грозами

14.07.2026 | 17:00
В ближайшие дни в Кабардино-Балкарии ожидается неустойчивая погода. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Причина – высотный циклон, который закрепился над южными регионами. Республика находится на периферии этой обширной погодной системы, которая на другом конце страны, в Центральной России, спровоцировала рекордные ливни. Однако на Кавказе сценарий будет более мягким. В горных районах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-20 градусов, ночью – +7, +12. Такая погода в Кабардино-Балкарии сохранится до конца недели.   https://t.me/vestikbr
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