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В КБР продолжит сохраняться солнечная и жаркая погода

В КБР продолжит сохраняться солнечная и жаркая погода

01.08.2023 | 17:13
В Гидрометцентре России, тем временем, предупреждают: на Северном Кавказе – высокий индекс ультрафиолета. Следует избегать солнца в полуденные часы. Стандарты безопасности разработали при участии ООН и Всемирной организации здравоохранения. В шкале – от одной до 12-ти единиц. По данным российских синоптиков, в Кабардино-Балкарии сейчас показатель «8». Это значит, что потенциально возможны неблагоприятные последствия для здоровья. Ультрафиолет в высокой концентрации негативно воздействует на кожу и слизистую глаз. Потому, когда солнце в зените, следует находиться в тени. Также рекомендуют носить одежду из натуральных материалов с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом... Добавим, что Гидрометцентр распространил такое же предупреждение для курортов Краснодарского края и Крыма.   https://t.me/vestikbr
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