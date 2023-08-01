В КБР продолжит сохраняться солнечная и жаркая погода

В Гидрометцентре России, тем временем, предупреждают: на Северном Кавказе – высокий индекс ультрафиолета. Следует избегать солнца в полуденные часы.
Стандарты безопасности разработали при участии ООН и Всемирной организации здравоохранения. В шкале – от одной до 12-ти единиц. По данным российских синоптиков, в Кабардино-Балкарии сейчас показатель «8». Это значит, что потенциально возможны неблагоприятные последствия для здоровья. Ультрафиолет в высокой концентрации негативно воздействует на кожу и слизистую глаз.
Потому, когда солнце в зените, следует находиться в тени. Также рекомендуют носить одежду из натуральных материалов с длинными рукавами и шляпу, пользоваться солнцезащитным кремом... Добавим, что Гидрометцентр распространил такое же предупреждение для курортов Краснодарского края и Крыма.
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