В КБР продолжают комплексно развивать сельские территорий

В Псыхурее строят и ремонтируют сразу несколько важных объектов. Представители районной и местной администраций проверили, как идут работы.
Аслижан Сижажева, так же, как и ее соседи по ул.Малкинской в Псыхурее, довольна: старую трубу заменили на новую, и вода в кране есть всегда, когда нужно.
Жительницы Псыхурея рассказывают, что раньше перебои с водой не были редкими: из-за ветхости сетей случались аварии. Вопрос нужно было радикально решить. Линии, отслужившие свой срок, заменили по программе комплексного развития сельских территорий. Долгожданное событие произошло в апреле 2023-го года.
К тому же в верхней части Псыхурея стали бурить водозаборную скважину глубиной больше 150 метров. Реконструкция сетей и новый источник обеспечат качественным водоснабжением около 1400 человек – это почти половина всех жителей села.
Работы планируют завершить к майским праздникам. Также в Псыхурее запланировали капитально отремонтировать детский сад. Зданию 40 лет, и за это время основательного восстановления здесь никогда не было.
Еще около 70 миллионов направят на возведение нового современного ДК. Зал в нем должен вместить 300 человек. Прежний Дом культуры построили в конце 50-х, и много лет он не работал.
Строительство ДК и ремонт детского сада в Псыхурее намерены начать в первые же дни летних каникул.
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