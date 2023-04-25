home
Главная
>
Новости
>
В КБР продолжают комплексно развивать сельские территорий

В КБР продолжают комплексно развивать сельские территорий

25.04.2023 | 16:12
В Псыхурее строят и ремонтируют сразу несколько важных объектов. Представители районной и местной администраций проверили, как идут работы. Аслижан Сижажева, так же, как и ее соседи по ул.Малкинской в Псыхурее, довольна: старую трубу заменили на новую, и вода в кране есть всегда, когда нужно. Жительницы Псыхурея рассказывают, что раньше перебои с водой не были редкими: из-за ветхости сетей случались аварии. Вопрос нужно было радикально решить. Линии, отслужившие свой срок, заменили по программе комплексного развития сельских территорий. Долгожданное событие произошло в апреле 2023-го года. К тому же в верхней части Псыхурея стали бурить водозаборную скважину глубиной больше 150 метров. Реконструкция сетей и новый источник обеспечат качественным водоснабжением около 1400 человек – это почти половина всех жителей села. Работы планируют завершить к майским праздникам. Также в Псыхурее запланировали капитально отремонтировать детский сад. Зданию 40 лет, и за это время основательного восстановления здесь никогда не было. Еще около 70 миллионов направят на возведение нового современного ДК. Зал в нем должен вместить 300 человек. Прежний Дом культуры построили в конце 50-х, и много лет он не работал. Строительство ДК и ремонт детского сада в Псыхурее намерены начать в первые же дни летних каникул.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных